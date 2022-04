Bethesda Launcher verso Steam, la migrazione inizia tra qualche giorno

Come annunciato in precedenza, Bethesda si sta sbarazzando del suo launcher, spostando così tutto quando su Steam. Ora la società ha indicato anche il giorno in cui inizierà la migrazione, ovvero il 27 aprile.

In questo giorno quindi sarete in grado di migrare i vostri giochi PC verso Steam. Alcune precisazioni: non perderete nulla dal vostro account Bethesda.net e molti giochi avranno i loro salvataggi migrati, con alcuni che richiedono alcuni trasferimenti manuali. Per i giochi che lo richiedono, utilizzerete comunque il vostro login Bethesda.net per accedere. L'account Bethesda.net non andrà perso e sarà comunque accessibile sul sito Web e nel gioco.

Fino a maggio sarete ancora in grado di accedere e giocare ai vostrii giochi su Bethesda Launcher, ma Bethesda suggerisce di avviare il processo di migrazione non appena sarà disponibile, perché Bethesda.net Launcher non sarà più disponibile a partire dall'11 maggio. Giocatori avvisati...

Oltre a questo, i giochi che hanno l'elenco degli amici di Bethesda.net verranno uniti dopo la migrazione. Ciò include Fallout 76, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Legends, Rage 2 e Deathloop.

