Beyond Good and Evil 2 è 'uno dei giochi più ambiziosi di Ubisoft'

Beyond Good and Evil 2 è stato definito come uno dei giochi più ambiziosi di Ubisoft.

Gli aggiornamenti sul gioco a lungo in sviluppo sono stati piuttosto scarsi negli ultimi anni, ma lo sviluppo sta continuando, con Ubisoft Barcelona attualmente alla ricerca di un senior gameplay animator.

Lo studio ha definito il titolo "uno dei progetti Ubisoft più ambiziosi fino ad oggi" in un tweet della scorsa settimana che pubblicizza la posizione di lavoro aperta.

Take ownership of the quality of the animations and the functionality of the gameplay systems in one of the most ambitious Ubisoft projects to date 🏴‍☠️



Apply today - https://t.co/y7POEkGkqb pic.twitter.com/fXR056a4c8 — Ubisoft Barcelona (@UbiBarcelona) May 19, 2022

Citando gli sviluppatori che lavorano al gioco, Bloomberg ha affermato a febbraio che Beyond Good & Evil 2 è rimasto in pre-produzione dopo almeno cinque anni di sviluppo.

Ubisoft ha anticipato Beyond Good and Evil 2 con un trailer nel 2008, anche se questo è stato seguito da quasi un decennio di silenzio prima che il gioco riemergesse all'E3 2017, quando il publisher ha rivelato che avrebbe preso la forma di un prequel.

Ubisoft ha tenuto un live stream di Beyond Good and Evil 2 prima dell'E3 2019, ma il gioco non è apparso allo show stesso. La presentazione ha rivelato che un nuovo studio Ubisoft senza nome si sarebbe unito ai cinque già impegnati sul gioco (Barcellona, Bordeaux, Mainz, Montpelier e Sofia).

Nell'agosto 2020 è stato annunciato che un adattamento cinematografico di Beyond Good and Evil era in sviluppo presso Netflix.

Il mese successivo, il creatore Michel Ancel ha annunciato che avrebbe lasciato Ubisoft Montpellier.

Commentando la partenza di Ancel e lo stato del gioco alla fine del 2020, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha affermato che Beyond Good and Evil 2 stava procedendo bene.

“Il mondo è davvero fantastico – come potete vedere, anche Netflix ha deciso di prendere questo universo per creare un film. Quindi, ci sono molti progressi e il gioco sta andando molto bene", ha detto.

