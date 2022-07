Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo: sono partiti i test esterni secondo Tom Henderson

Forse siamo vicini a una svolta per Beyond Good & Evil 2, con uno sviluppo che sembrava essersi fermato o quantomeno messo in pausa e che invece risulta più vivo che mai, grazie alla segnalazione di Tom Henderson sull'inizio della fase di test esterni, con diversi tester al di fuori di Ubisoft che potranno controllare lo stato dei lavori.

Inoltre, Beyond Good & Evil 2 appare nell'ultima sessione di Q&A per gli investitori, alla domanda che riguardava il futuro della compagnia.

"Queste informazioni sono riservate fino a quando i giochi non verranno annunciati ufficialmente alla community dei giochi. Quelli già conosciuti includono Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Roller Champions, Star Wars, Beyond Good & Evil 2, i remake di Prince of Persia: The Sands del Tempo e Splinter Cell."

“Ci sono anche progetti futuri per i nostri marchi, tra cui Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Rainbow Six, Tom Clancy's The Division e i nostri investimenti in F2P, tra cui XDefiant, Rainbow Six Mobile , The Division Mobile, The Division Heartland e Ghost Recon Frontline. Come affermato in precedenza, Ubisoft vanta il catalogo di giochi più ricco della sua storia per gli anni a venire."

Potremmo aspettarci un trailer entro la fine dell'anno, visto l'intensificazioni dei lavori, ma per la data d'uscita è ancora molto presto per sbilanciarsi.

