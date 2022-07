Biomutant si prepara per PS5 e Xbox Series X/S con una patch next-gen, ecco la data

All'inizio dello scorso anno Internet è impazzito completamente per il lancio di Biomutant, un gioco che aveva molte aspettative alle spalle e che, alla fine, ha finito per deludere i giocatori. Nonostante ciò ora Biomutant riceverà una patch next-gen. Quando? Il 6 settembre.

Grazie ad una pubblicazione sull'account Twitter ufficiale del titolo, abbiamo potuto apprendere che Biomutant arriverà all'inizio di settembre su PS5 e Xbox Series X/S. Inoltre, gli utenti che già possiedono il titolo potranno scaricare un aggiornamento gratuito che consentirà loro di importare i propri salvataggi e di godersi il gioco a circa 4K e 60 FPS.

Nel gioco, i giocatori beneficeranno di nuove modalità grafiche con una modalità qualità, una modalità qualità "Unleashed" e una modalità Performance. Su PS5, il gioco di ruolo sfrutterà le funzionalità del controller DualSense.

Life… finds a way to current gen. Biomutant is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on September 6, 2022.



Upgrade your last gen version for free, keep your save files and enjoy native 4K, up to 60 FPS and more!#Biomutant pic.twitter.com/O1PQXvMifq