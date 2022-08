BioShock compie 15 anni!

Quindici anni fa il mondo del gaming fu sconvolto dall’uscita di BioShock.

L’incipt della storia è noto a tutti: nella metà degli anni '40 Andrew Ryan, sostenitore dell’individualismo e dell’egoismo razionale, stanco dalle catene imposte dai governi, dalle leggi e dalle religioni, decide di scappare dalle superpotenze e dalle inutili e limitanti sovrastrutture della società per creare una utopica città sottomarina, Rapture. Un luogo dove invitare uomini e donne straordinarie: le menti più brillanti, gli scienziati più capaci, gli artisti più visionari, gli atleti più dotati, i cantanti più famosi, per formare la società superiore idealizzata da Ryan.

Tuttavia qualcosa non ha decisamente funzionato e agli inizi degli anni e Rapture si trasforma in un inferno di sopravvivenza e morte. La causa scatenante di questo disastro è l’Adam, sostanza tratta da cellule staminali prodotte da alcune rare lumache marine in grado di modificare il codice genetico umano curandolo da malattie come il cancro e donandogli capacità psicofisiche sovraumane. E la produzione di questa sostanza diventa causa di guerra fra Ryan e Fontaine, un capitalista trasferitosi nella città, mentre l’Adam trasforma gli abitanti della città in mostruosità chiamate Ricombinanti. Il protagonista del gioco, Jack, si ritrova in tutto questo per caso dopo un incidente aereo che per i giocatori significa l'inizio di un viaggio incredibile tra inquietanti Sorelline, letali Big Daddy e potenti plasmidi.

Questa incredibile IP nasce dalla mente di Ken Levine, ormai vera e propria leggenda del mondo videoludico che ora sta lavorando ad una nuova misteriosa IP che abbiamo raccontato in un lungo articolo intitolato BioShock, Rapture, Columbia e...? La rivoluzione narrativa di Ken Levine e Ghost Story Games.

Altri sviluppatori della saga invece, dopo lo scioglimento di Irrational Games, sono stati inseriti in un team che si sta occupando dello sviluppo di un nuovo BioShock che potrebbe essere ambientato in Antartide e intitolarsi BioShock Isolation. Tuttavia entrambi i titoli, che potrebbero essere moralmente e tecnicamente due seguiti di Bioshock Infinite, sono avvolti nel mistero per il dispiacere di addetti ai lavori e fan.

BioShock per ora rimane solo un ricordo videoludico. Un fantastico ricordo da vivere e rivivere in attesa di un ritorno che si spera ancora più magnifico.

Tanti auguri Rapture, tanti auguri Sorelline e tanti auguri Big Daddy. Tanti auguri BioShock!