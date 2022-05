BioShock The Collection è la chicca gratis da non perdere offerta da Epic Games Store

Epic Games ha annunciato che BioShock: The Collection è attualmente disponibile gratuitamente su Epic Games Store. Da oggi fino al 2 giugno, i giocatori PC possono visitare la sua pagina EGS e acquisire la loro copia gratuita.

BioShock: The Collection include BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition, inclusi tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo. Pertanto, se ancora non l'avete fatto vi consigliamo vivamente di ottenerne una copia gratuita.

Nel primo gioco di BioShock, assumerete il ruolo di Jack che dopo un incidente aereo arriva a Rapture. In BioShock 2, vedrete Rapture attraverso gli occhi del Soggetto Delta, un temibile prototipo di Big Daddy in missione di vita o di morte per salvare la sua sorellina scomparsa.

In Bioshock Infinite, interpreterete l'investigatore privato Booker DeWitt che deve affrontare un compito impossibile: viaggiare in Columbia, una città volante sopra le nuvole, e salvare una donna misteriosa di nome Elizabeth.

