BioShock: compare una versione mobile cancellata con un gameplay inedito

Sebbene il primo Bioshock sia stato lanciato nel 2006, il gioco ha ricevuto anche una versione molto rapidamente dimenticata, ovvero BioShock 3D lanciato su dispositivi mobile nel 2010. Ma attenzione, non su iPhone o un'altra piattaforma Android minimamente "potente” per l'epoca, ma sui telefoni di vecchia generazione, che richiedevano una rilavorazione e una revisione.

Il problema è che questo BioShock 3D non è mai stato completato. Solo i primi quattro livelli sono stati rilasciati e un gruppo scelto è stato in grado di scaricarlo. Ci sono un sacco di demo su YouTube, che mostrano il gameplay di questo progetto in seguito arenatosi.

Se BioShock 3D è tornato in auge è perché un gameplay completamente nuovo è appena riemerso su YouTube. Questo mostra la fine del gioco e una scena mitica, dove Jack, l'eroe, incontra in carne e ossa Andrew Ryan. Nonostante la grafica minimalista, possiamo vedere la vera fedeltà con il gioco originale, sia nei dialoghi che nei gesti, o nel ritmo.

Poornima Seetharaman, lead designer che in precedenza aveva lavorato presso Tridev, lo studio dietro BioShock 3D, ha confermato la veridicità di queste immagini esclusive: "sì, questi sono i livelli che abbiamo fatto", ha dichiarato. “Non so se questi livelli siano le versioni finali, sai com'è con lo sviluppo di videogiochi. Ma sì, se non ricordo male, sono quasi, se non finite al 100%”.

Fonte: The Gamer