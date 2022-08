Black Myth: Wukong flette I muscoli in tre nuovi video

Era da un po' che non si parlava di Black Myth: Wukong, l’ultima notizia del gioco era relativa ad un video pubblicato dagli sviluppatori, ma poi silenzio assoluto, silenzio che aveva contribuito ad alimentare voci sui problemi di sviluppo per un gioco così mastodontico.

Tuttavia il titolo torna a far parlare di se grazie a tre video che mostrano altrettanti aspetti del promettente titolo in Unreal Engine 5. Il primo di questi è realizzato in collaboraizone con Nvidia, fatto apposta per mostrare in tutta la sua potenza il comportato tecnico, con una risoluzione 4K ed RTX con DLSS attivi. In questo video notiamo anche il sistema di combattimento dei nemici, la presenza di collezionabili e alcuni elementi nascosti.

Game Science, sviluppatore cinese che si sta occupando di Black Myth: Wukong, ha postato sul suo canale ufficiale due video. Nel primo vediamo una lunga cutscene che ci mostra il debutto di diversi personaggi inediti e ne approfitta per mostrarci la qualità della modellazione e delle animazioni. Il secondo video invece propone un’anteprima della colonna sonora mentre sullo sfondo scorrono immagini delle ambientazioni di gioco.

Adesso non ci resta che sperare che Game Science comunichi quanto prima una data di rilascio ufficiale.

Fonte: Pushsquare