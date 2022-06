Black Myth WuKong si mostra in tutto il suo splendore in un nuovo video gameplay

GameV ci fa sbirciare nuovamente nel mondo fantastico di Black Myth WuKong per mostrarci nuove parti dell’ambizioso titolo di Game Science con delle scene di gameplay. Il gioco è ispirato al romanzo classico cinese Journey to the West, e questo nuovo video ci mostra il personaggio principale mentre fa sfoggio di tutte le sue abilità nelle arti marziali, senza tralasciare un pizzico di grazia e raffinatezza mentre affronta senza paura anche avversari di ogni dimensione.

Nel video vengono mostrate scene di gameplay già viste in passato e alcune novità, dove si mostra il nostro eroe esplorare il territorio di gioco sfruttando anche degli incantesimi che gli permettono di trasformarsi in altre creature che gli permetteranno di superare alcune zone altrimenti irraggiungibili, superare enigmi ambientali e spostarsi velocemente nello scenario. Il lavoro di Game Science sembra davvero accurato e sfrutta a dovere l’Unreal Engine 5, con un livello di dettaglio davvero alto e ottimi effetti particellari e volumetrici.

Black Myth WuKong è atteso nei prossimi mesi su Console e PC, anche se fino ad oggi non è ancora nota la data di commercializzazione del gioco.