Blade Runner: Enhanced Edition sta arrivando, la data di uscita è dietro l'angolo

Nightdive Studios ha annunciato che Blade Runner: Enhanced Edition verrà lanciato il 23 giugno 2022 su PS4, PC, Nintendo Switch e Xbox One come download digitale.

Inoltre, Limited Run Games pubblicherà una versione fisica di Blade Runner: Enhanced Edition, che costerà 34,99 dollari.

Blade Runner: Enhanced Edition vanterà un miglioramento delle prestazioni fino a 60 FPS, oltre a una grafica e una risoluzione 4K migliorate per chi gioca su PS4 Pro e Xbox One X.

Blade Runner è uscito originariamente nel 1997 ed è basato sul film noir cyberpunk del 1982 di Ridley Scott, anche se non si tratta di un adattamento diretto. Ambientato nella Los Angeles del 2019, Blade Runner segue Ray McCoy, un detective che dà la caccia ai replicanti rinnegati, androidi quasi indistinguibili dagli esseri umani.

Sviluppato da Westwood Studios, la stessa società responsabile dell'amatissima serie Command & Conquer, Blade Runner ha venduto più di un milione di copie, oltre a ottenere il plauso della critica e a vincere il premio Computer Adventure Game of the Year ai primi DICE Awards dell'Academy of Interactive Arts & Science.

Fonte: PSU.