Blade Runner Enhanced Edition: ora sappiamo il perché del suo fallimento

Blade Runner Enhanced Edition è stata una delle cocenti delusioni dell'anno, con una rielaborazione di interfaccia e comparto tecnico terribile sotto tutti gli aspetti. Ora sappiamo perché.

In un'intervista rilasciata a PCGamesN, gli sviluppatori di Night Dive, Larry Kuperman e Dimitris Giannakis, hanno avuto modo di parlare del gioco e delle scelte errate protratte sino alle release finale. Sembra che la responsabilità principale sia proprio di Kuperman, interstardito a voler far uscire il gioco proprio per i 40 anni dall'uscita del film.

Considerando anche che in periodo Covid mancava una grossa fetta ─ se non tutta ─ del gruppo del controllo qualità, i giochi erano fatti.

"Se qualcuno pensa che ci sia mai stata una decisione, che ci siamo seduti attorno a un tavolo e abbiamo detto che avremmo lanciato un gioco non all'altezza degli standard di Night Dive, per motivi economici, per indifferenza da parte nostra, non è successo”, ha detto Kuperman. “Le cause profonde di questo abbandono erano in gran parte dovute a fattori umani. E non posso dire che se l'avessimo rimandato di un paio di mesi le cose sarebbero andate meglio."

Insomma, uno dei progetti più attesi è diventato uno dei candidati a peggior gioco dell'anno. Non resta che attendere un eventuale nuova remaster o, perché no, un remake vero e proprio.

