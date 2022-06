Blanc è un'adorabile avventura realizzata a mano con protagonisti un cerbiatto e un cucciolo di lupo

Blanc, un'avventura emozionante realizzata a mano, è uno dei giochi annunciati durante il Nintendo Direct come esclusiva console Switch, in arrivo sul sistema a febbraio 2023.

Il gioco includerà un gameplay e una narrazione senza testo all'interno di uno splendido mondo in bianco e nero. Il gioco richiede la modalità cooperativa e vanterà funzionalità multiplayer online e locale.

Ecco la descrizione di questo gioco: "Un cerbiatto e un cucciolo di lupo devono collaborare per trovare la strada di casa attraverso la landa innevata nel mondo fatto a mano di Blanc. In questa avventura emotiva, questi improbabili amici devono coordinarsi e usare i loro punti di forza individuali per superare gli ostacoli ambientali e navigare attraverso le gelide terre selvagge. Blanc è una storia completamente senza testo con modalità cooperativa locale e online, che lo rende invitante per il divertimento di tutti". Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Blanc non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile a febbraio 2023 su Nintendo Switch.