Blizzard punta all'inclusività e assume Jessica Martinez come Head of Culture

Blizzard ha assunto Jessica Martinez per la nuova posizione di Vice President, Head of Corporate Culture. Martinez ha lavorato per 14 anni con la Walt Disney Company, dove ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nelle aree della strategia, della comunicazione e dell'esperienza dei dipendenti.

L'azienda afferma di voler "creare una cultura basata sui valori che collega i team internazionali e celebra la diversità". Martinez lavorerà con Blizzard su vari progetti per migliorare l'ambiente di lavoro dell'azienda, oltre a rinnovarne i programmi di formazione.

La nomina fa parte degli sforzi per affrontare i problemi di tossicità in Blizzard, a seguito delle accuse di molestie, abusi e discriminazioni emerse l'anno scorso. La maggior parte delle accuse specifiche si è concentrata sul personale e sugli eventi all'interno di Blizzard.

"When you create a people-first environment where teams feel safe, valued, and work together toward a shared purpose, everyone thrives–the employees, the players, and the business.” pic.twitter.com/qDonVr8nJz — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) May 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Quando crei un ambiente in cui le persone si sentono al primo posto in cui i team si sentono al sicuro, apprezzati e lavorano insieme per uno scopo condiviso, tutti prosperano: i dipendenti, i giocatori e l'azienda" ha dichiarato Martinez.

Ricordiamo inoltre che sono in corso tutte le valutazioni sull'acquisizione di Activision Blizard da parte di Microsoft. Se tutto andrà in porto, le pratiche dovrebbero chiudersi il prossimo anno.

Fonte: Gamespot