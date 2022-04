Blizzard starebbe lavorando a un misterioso progetto PvP FPS

Tra Overwatch 2, Diablo 4, Diablo Immortal e un nuovo titolo survival tripla A in arrivo su PC e console, Blizzard Entertainment ha molte cose in sviluppo. Tuttavia, sembra che siano in lavorazione alcuni progetti non annunciati, come uno sparatutto in prima persona incentrato sul PvP.

Faizan Shaikh su Twitter ha scoperto il profilo LinkedIn di Kristopher Howl, che lavora come lead/principal game designer presso Blizzard. Oltre ad essere uno dei principali game designer di Overwatch 2, Howl ha lavorato a un "progetto PvP FPS non annunciato" per oltre tre anni con il processo che coinvolge la gestione del combattimento, l'UX, il livello e la progettazione dei sistemi.

Sfortunatamente questo annuncio non rivela ulteriori dettagli sul progetto, ma ovviamente non è la prima volta che sentiamo di un progetto di Blizzard non ancora annunciato.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni proprio da Blizzard, come è successo ad esempio con il titolo survival in via di sviluppo.

Fonte: GamesRadar