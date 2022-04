Blizzard tra NFT e giochi play-to-earn? La risposta del presidente Mike Ybarra

Stando a quanto emerso di recente, lo studio di Overwatch e Warcraft, Blizzard, avrebbe sondato il terreno per scoprire l'interesse dei giocatori per gli NFT e i giochi play-to-earn.

Questo era stato notato da GameRant. A diversi giocatori è stato chiesto di completare un sondaggio che menzionava le discusse tecnologie.

Una sezione del sondaggio chiedeva ai partecipanti quanto sarebbero interessati all'introduzione di criptovalute e NFT nei prodotti Activision Blizzard, insieme a funzionalità più convenzionali come cross-play, VR e servizi in abbonamento.

Questo ha fatto subito pensare che anche Blizzard potrebbe tuffarsi nel mondo degli NFT. Tuttavia,subito dopo la notizia, è arrivata la risposta del presidente Mike Ybarra che ha affermato che la società non lancerà NFT.

No one is doing NFTs.