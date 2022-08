Blizzard: emergono alcune nuove informazioni sul titolo survival 'Odyssey'

Blizzard Entertainment sta attualmente affrontando le critiche per le microtransazioni di Diablo Immortal. Ma la compagnia ha un altro progetto in ballo: un nuovo titolo trapelato con il nome in codice Odyssey.

Venuto alla luce in un thread su Reddit, innanzitutto, a parte il nome in codice del gioco, si suppone che si tratti di un titolo di sopravvivenza con meccaniche di costruzione ambientate in un mondo fiabesco. All'interno, i giocatori potranno aprire negozi e vendere oggetti ad altri giocatori.

Odyssey sarà una IP unica, non legata a titoli come Warcraft, Diablo o Overwatch, per citarne alcuni. E non sarà un MMO di sopravvivenza, ma sarà più simile ad ARK: Survival Evolved, come è stato chiaramente sottolineato.

Il titolo dovrebbe porre l'accento su "macchine basate sull'alchimia", quasi steampunk, con un'estetica fiabesca. In secondo luogo, ci sono elementi simili a Fallout 76, con l'aggiunta del negozio di oggetti: praticamente tutto ciò che si crea potrà essere venduto ad altri giocatori all'interno del mondo di gioco. Infine, il podcast di Xbox Two conferma i dettagli trapelati su Odyssey.

Un'altra fonte conferma che il nome in codice è esatto e si tratta di Jason Schreier. Oltre a questo, non ci sono altre informazioni su Odyssey.

Odyssey è attualmente in fase di sviluppo e la data di uscita del gioco e le piattaforme non sono ancora state annunciate.

