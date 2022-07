BlizzCon tornerà con un evento dal vivo nel 2023

La BlizzCon tornerà l'anno prossimo, come ha confermato il presidente di Blizzard, Mike Ybarra, in un'intervista al Los Angeles Times.

"Abbiamo annunciato in precedenza che ci stiamo prendendo una pausa dalla BlizzCon mentre la reimmaginiamo per il futuro, ma vogliamo tornare a un evento dal vivo che ci permetta di celebrare la community", ha detto Ybarra al Times.

"Abbiamo recentemente assunto un nuovo capo della BlizzCon, April McKee, che sta lavorando duramente a questo piano... Siamo impegnati a riportare la BlizzCon nel 2023".

La BlizzCon non si svolge come evento dal vivo dal 2019.

L'evento è stato cancellato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, con un evento sostitutivo solo online soprannominato BlizzConline che si è tenuto nel febbraio del 2021.

La BlizzCon e la BlizzConline di quest'anno sono state entrambe cancellate lo scorso ottobre.

All'epoca, Blizzard aveva dichiarato di voler dedicare le proprie energie a "sostenere i nostri team e a far progredire lo sviluppo dei nostri giochi e delle nostre esperienze", senza fare riferimento alla pandemia o alla causa intentata pochi mesi prima dal California Department of Fair Employment and Housing , che denunciava una serie di problemi di discriminazione di genere e di cultura del lavoro all'interno dell'azienda.

La causa e i problemi culturali dell'azienda sono stati al centro dell'intervista del Los Angeles Times, in cui Ybarra ha dichiarato: "Senza dubbio questo ha avuto un impatto sulle persone. Ha avuto un impatto sul morale".

Ybarra ha anche affrontato le critiche sulla monetizzazione del recente Diablo Immortal, affermando: "la monetizzazione arriva all'end game. La filosofia è sempre stata quella di puntare su un grande gameplay e di fare in modo che centinaia di milioni di persone possano affrontare l'intera campagna senza alcun costo".

Fonte: Gamesindustry.