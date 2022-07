Blood Bowl 3 mostrato con un nuovo gameplay al Nacon Connect 2022

Blood Bowl 3 si è mostrato nuovamente al Nacon Connect 2022, un occasione per vedere lo stato dei lavori dopo la closed beta rilasciata qualche mese fa. Questo capitolo è estremamente importante visto che si basa sui cambiamenti regolamentari avvenuti al Games Workshop nel 2020.

In generare il nuovo capitolo permetterà una maggiore fluidità d'azione e una maggiore personalizzazione, con i team passano dagli otto del secondo capitolo a 12 di questo. Fondamentale sarà poi Clash of Sponsors, la campagna che servirà anche da traghettatore per i nuovi giocatori.

Lo sviluppo sta procedendo abbastanza lentamente ma sembra costante, con un'attenzione particolare ai feedback dell'utenza. Non abbiamo ancora una data di rilascio e questo può chiaramente preoccupare, ma ci troviamo di fronte a un team che sicuramente sa il fatto suo.