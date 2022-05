Bloodborne in 4K a 60FPS su PC e PS5? Un fan ci mostra come potrebbe essere

Nonostante sia uscito da diverso tempo, Bloodborne continua ad essere il gioco FromSoftware più amato dai fan che chiedono da molto una sua rimasterizzazione o addirittura un remake per console next-gen. Non sappiamo se un giorno vedremo questo sogno potrà avverarsi, ma il canale ElAnalistaDeBits ci invita a sognarlo con il nuovo video che ha pubblicato. In esso, ci mostra come sarebbe il grande capolavoro di FromSoftware se tornasse con grafica 4K a 60 fps per PS5 e PC.

Come indicato all'inizio del video, per questa ricreazione sono stati utilizzati diversi programmi di ridimensionamento dell'intelligenza artificiale e programmi di editing per ottenere questo straordinario risultato. Inoltre, è accompagnato da sequenze dal titolo originale per apprezzarne al meglio le differenze.

L'originale girava a 30fps a 1080p, quindi il frame rate è stato raddoppiato e la risoluzione è stata notevolmente aumentata. Inoltre, viene indicato che la risoluzione è stata effettivamente aumentata a 8K e quindi ridimensionata, al fine di fornire un maggiore senso di nitidezza in 4K. Eccovi il video.

FromSoftware e PlayStation finalmente accoglieranno la richiesta dei fan? Solo il tempo ce lo dirà.