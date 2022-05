Bloodborne tornerà prima o poi? Per un insider 'non abbiamo ancora visto tutto' sul franchise

Bloodborne potrebbe tornare o almeno questo lo ha suggerito il noto insider e giornalista Colin Moriarty durante il suo podcast Sacred Symbols.

L'insider ha parlato brevemente di Bloodborne, alimentando i vari rumor che circolano intorno a un potenziale remake o sequel.

Quanto affermato da Moriarty è molto vago, ma rafforza le tantissime indiscrezioni sul possibile Bloodborne 2 o Bloodborne Remake.

Per quanto riguarda quest'ultimo, sono in molti a pensare che il remake sarà realizzato da Bluepoint Games, da poco acquisito da PlayStation.

Nel corso del podcast, Moriarty ha detto "non avete ancora visto tutto di Bloodborne, vi dirò questo". Tuttavia, l'insider non ha approfondito il discorso.

Che sia davvero arrivato il momento del ritorno di Bloodborne? Al momento non possiamo dirlo, ma Colin Moriarty si è dimostrato affidabile in passato, condividendo informazioni sul remake di Demon's Souls e su Ratchet & Clank: Rift Apart.

C'è da dire che l'affermazione dell'insider è aperta a molteplici interpretazioni. FromSoftware potrebbe certamente tornare alla serie, ma finora non sono arrivate notizie ufficiali in merito. Mentre, come già detto, un remake del primo capitolo potrebbe essere affidato a Bluepoint.

