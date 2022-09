Bloodborne ricreato in Minecraft è davvero maestoso

Dopo tanti anni dovremmo essere abituati a cosa può creare la gente su Minecraft e restarne meno stupiti, ma proprio quando pensiamo di averle viste tutte qualcuno inizia a pubblicare gli screenshot di una costruzione ispirata da Bloodborne.

L’autore di tale genialità si chiama Potomy ed è un super esperto di Minecraft, dove ha trascorso ben quattro mesi per poter mettere in piedi questo progetto, con in mente l’idea di trasformarlo in una mappa scaricabile personalizzata.

Per questa mappa, Potomy a strutturato delle enormi costruzioni gotiche, prendendo idee dai grandi edifici di Blodborne come la Torre Dell’Orologio astrale di Yharnam, la Clinica di Iosefka e tante altre. E così, come accade nel gioco FromSoftware, si resta stupiti di come il grigio possa appare così splendido. Gli edifici su Minecraft sono tutti enormi e sfruttano la profondita per poter usufruire delle variazioni alla tavolozza cromatica di pietra, ciottoli e barre di ferro. Lavorando su grande scala, Potomy può lavorare davvero su ogni minimo dettaglio, anche il più intricate.

Voi cosa ne pensate? Quanta pazienza e amore per un gioco bisogna avere per poterci passare così tanto tempo? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: PCGamer