Bloodborne novità al vociferato PlayStation Showcase? Lo suggerisce un aggiornamento 'sospetto'

Come già accaduto negli ultimi mesi di settembre, molti si aspettano che Sony organizzi un vero e proprio PlayStation Showcase. Le voci di corridoio sono parecchie quando si tratta di questo argomento, e secondo alcuni lo show sarà trasmesso l'8 settembre. La notizia va presa con cautela, come per tutte le fughe di notizie, ma un PlayStation Showcase l'8 settembre avrebbe senso. Ci sono molti eventi nelle prossime settimane, quindi, Sony potrebbe cercare di anticipare lo Showcase dei giochi Disney e Marvel, l'Ubisoft Forward e così via.

I fan potrebbero aspettarsi la presenza di God of War Ragnarok, forse maggiori informazioni sul controller PS5 DualSense Edge e su una serie di altri giochi. Tuttavia, si fanno sempre più concrete le possibilità di ricevere informazioni su Bloodborne al PS Showcase, dopo la comparsa di un messaggio in-game.

Non è un segreto che i fan desiderino che Bloodborne arrivi su PC o almeno che riceva una qualche forma di aggiornamento per PS5 a 60 FPS. Il suo nome viene spesso citato perché molti fan lo considerano uno dei migliori giochi della generazione PS4. E la tempistica delle indiscrezioni del PlayStation Showcase coincide perfettamente con l'arrivo di questo "sospetto" aggiornamento per Bloodborne.

Un messaggio in-game ha confermato che il gioco verrà interrotto per un aggiornamento il 31 agosto, con una manutenzione che durerà circa quattro ore. I giocatori non potranno nemmeno giocare offline.

Bloodborne is going to undergo maintenance on august 31 2022.

Rumor PS5 showcase for september 2022...



Is this a insane coincidence or... 👀🫣😳 pic.twitter.com/mfp8P68zkz — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) August 26, 2022

Il fatto che Bloodborne riceva un aggiornamento pochi giorni prima di un presunto PlayStation Showcase potrebbe essere indicativo di una qualche forma di annuncio, o per lo meno, questo è ciò che molti fan sperano. Se anche il PlayStation Showcase verrà rivelato relativamente presto, questo non farà altro che aggiungere benzina al fuoco.

Tuttavia, è probabile che si tratti di una coincidenza. È più probabile che si tratti solo di un aggiornamento di routine che di qualcosa che alluda a un reveal al PS Showcase. Tutti i giochi sono soggetti ad aggiornamenti di questo tipo e forse è ancora più probabile che i giochi Soulsborne di FromSoftware lo siano in questo momento, a causa del recente ripristino dei server online di Dark Souls 3.

Bloodborne è disponibile su PS4.

Fonte: Gamerant.