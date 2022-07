Bloodborne Remaster per PS5 'non esiste' per Jason Schreier

Ad ogni evento PlayStation degli ultimi anni accade sempre la stessa cosa: molti giocatori aspettano l'annuncio di una version rimasterizzata o addirittura un remake di Bloodborne e persino un sequel. Tuttavia, e per quanto Demon's Souls Remake abbia sollevato l'hype per questa possibilità, non c'è nulla di ufficiale al riguardo e sembra che non ci sarà né a breve o medio termine.

I rumor su una versione rimasterizzata di Bloodborne si sono susseguiti sui social in questi mesi. Molti concordano sul fatto che il gioco che FromSoftware ha realizzato per PlayStation 4 merita di essere goduto a 60 frame al secondo. Insomma, le voci di corridoio hanno senza dubbio alimentato l'hype dei fan.

Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, ne ha approfittato per dire la sua sul social cinguettante e attraverso Twitter ha dichiarato: "Non si può far trapelare qualcosa che non esiste" riferendosi all'ipotetica versione rimasterizzata di Bloodborne.

Can't leak what doesn't exist — Jason Schreier (@jasonschreier) July 2, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Seppur breve, la dichiarazione abbasserà sicuramente gli animi dei fan di Bloodborne in quanto in realtà non vi è alcuna indicazione che il gioco tornerà con una versione migliorata per PS5 e nulla è stato detto in merito a una possibile uscita su PC.

Fonte: ComicBook