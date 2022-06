Bloodborne ambientato a Venezia? Un artista ha reimmaginato l'ambientazione del gioco ed è spettacolare

Bloodborne è uno di quei titoli che rimarrà per sempre nel cuore dei fan: a distanza di anni c'è ancora chi si immerge nelle strade oscure di Yharnam e non sorprende che in molti stiano chiedendo a FromSoftware e Sony di portare il gioco su console next-gen, magari con un remake.

Ma se Bloodborne fosse stato ambientato a Venezia, come sarebbe stato? Ora abbiamo una risposta. Come riportato da SpazioGames, l'artista Piero Vianello ha riproposto attraverso la sua pagina Facebook una serie di immagini che ha creato immaginando un'ambientazione particolare per il titolo di FromSoftware.

"Mi sono divertito un po' ad usare l'IA Midjourney per immaginare Bloodborne con un ambiente ispirato a Venezia" ha scritto l'artista attraverso la sua pagina. "Che dire, l'arte grazie all'IA sta prendendo piede, sembra ancora strano ma utilizzata come modo preliminare da implementare assieme al classico lavoro di concept art nella pre-produzione potrebbe essere davvero interessante". Eccovi alcune delle immagini.

Che ne dite? Come lo vedreste un Bloodborne ambientato a Venezia? Fatecelo sapere nei commenti se vi va.

Fonte: Facebook