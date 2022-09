Bomb Rush Cyberfunk, il successore spirituale di Jet Set Radio rinviato ancora di diversi mesi

Lo studio indipendente Team Reptile ha annunciato una nuova data di uscita posticipata per Bomb Rush Cyberfunk. Il gioco, considerato il successore spirituale del classico di culto Jet Set Radio, era inizialmente previsto per il 2021, ma in seguito è stato posticipato al 2022. Ora, come spiegano, l'idea è di pubblicarlo nell'estate del 2023.

Secondo gli sviluppatori "siamo convinti che pubblicare il gioco quest'anno non lo porterà al livello in cui personalmente saremmo soddisfatti. Per creare un gioco unico e appagante, stiamo estendendo i tempi di sviluppo fino all'estate 2023. Questa settimana pubblicheremo molte nuove immagini per mostrare come sta prendendo forma".

Come Jet Set Radio, Bomb Rush Cyberfunk sarà un gioco d'azione cel-shaded in cui i giocatori potranno pattinare e dipingere graffiti, anche se questa volta verranno aggiunte anche le biciclette. E, come l'originale e il suo seguito, Jet Set Radio Future (2002), conterrà una colonna sonora composta da Hideki Naganuma.

Per quanto riguarda le versioni, Nintendo ha annunciato nell'agosto dello scorso anno che il gioco Team Reptile sarà esclusivo per Switch su console "temporaneamente".

