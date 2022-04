Bonelab è il successore di Boneworks annunciato per Meta Quest 2

Lo sviluppatore Stress Level Zero ha annunciato ufficialmente Bonelab per Meta Quest 2 e PC VR. Si tratta del seguito del popolare predecessore sandbox d'azione Boneworks. Precedentemente noto con il nome in codice Project 4, il nuovo gioco sarà una continuazione diretta del primo gioco e presenterà gameplay, nemici e ambienti simili.

La notizia è stata annunciata dallo sviluppatore Stress Level Zero al Meta Quest Gaming Showcase 2022. Lo studio ha trascorso gli ultimi due anni a migliorare il suo celebre motore fisico, Marrow Engine, per consentire armi e altri oggetti nel ambiente per comportarsi in modo più realistico all'interno del nuovo Bonelab.

Stress Level Zero afferma che il sistema di rimappatura del corpo di Bonelab assicurerà che i movimenti del giocatore nel gioco siano autentici, indipendentemente dalla differenza tra le proporzioni dell'avatar personalizzabile nel gioco e il corpo reale del giocatore. Il gioco fornirà anche ai giocatori un feedback tattile, sincronizzando il contatto personale e la vicinanza della mano assicurando che le immagini corrispondano a ciò che il giocatore sente creando per i nuovi livelli di immersione in VR.

Bonelab sarà un sequel del gioco di realtà virtuale del 2019 Boneworks, che prende spunto dai giochi di Valve come Portal e Half-Life. Il gameplay di Boneworks consiste principalmente nella risoluzione di enigmi simili alle sue controparti Valve con il combattimento che entra gradualmente in gioco man mano che il gioco procede.

Il gioco sarà disponibile entro la fine dell'anno, ma al momento non c'è ancora una data di uscita. A questo link potete trovare tutti i giochi che sono stati annunciati durante l'evento.

Fonte: RoadToVR