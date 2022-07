Bright Memory: Infinite mostrato in versione Nintendo Switch con un nuovo trailer

Bright Memory: Infinite arriverà anche su Nintendo Switch e non erano pochi i dubbi sulla sua resa grafica sulla poco potente console ibrida. Con il nuovo trailer però molti possono stare tranquilli, visto che il team di sviluppo sembra aver realizzato un porting di livello.

Ovviamente è stato fatto qualche sacrificio rispetto alle versione Xbox Series X e PlayStation 5 ma il risultato è davvero ottimo considerando il contesto.

"Bright Memory: Infinite è l'innovativa fusione di sparatutto in prima persona e giochi d'azione realizzato da FYQD-Studio, un gioco dove tutto è veloce come un fulmine. Combina tra loro tecniche e abilità di ogni tipo per creare combo spettacolari."

"Siamo nel 2036. Uno strano fenomeno a cui nessuno scienziato riesce a dare una spiegazione si è verificato nei cieli di tutto il mondo. La SRO (Supernatural Science Research Organization) ha inviato agenti in varie regioni per investigare su di esso. Ha presto scoperto che questi strani avvenimenti sono collegati a un antico mistero: la storia ignota di due mondi che sta per venire alla luce"