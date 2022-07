Wildflower è il nuovo studio creato da Bruce Straley, co-autore di Uncharted e The Last of Us

Dopo venti anni passati in Naughty Dog e aver partecipato attivamente alla creazione di Uncharted e The Last of Us, Bruce Straley ha fondato un nuovo team indipendente: Wildflower Interactive.

Dopo aver abbandonato la scena nel 2017 per l'eccessivo stress accomulato nella creazione di Uncharted 4: La Fine di un Ladro, Straley ha deciso di rientrare in campo, cercando di esplorare tutte le potenzialità del medium videoludico. Da quanto si evince, il team è già al lavoro su qualcosa ma i dettagli non sono stati comunicati.

OMG - it’s finally happened!! We’re doing a thing!!!



Head over & follow @playwildflower to check us out. Thanks! pic.twitter.com/GvMM39TEdG — Bruce Straley (@bruce_straley) July 20, 2022

L'annuncio del nuovo team è avvenuto attraverso un video pubblicato sui canali social, in cui un entusiasta Bruce Straley ha presentato il progetto e le idee su cui si basa il nuovo team di sviluppo. Tutto parte da un prototipo in grado di riaccende la passione per il medium, ma per realizzarlo serviva un team di persone e una compagnia, ed ecco dunque Wildflower.

La nuova software house sta anche assumendo, per cui avete l'occasione per farvi avanti. Non deve essere male lavorare per uno degli autori più influenti degli ultimi anni.