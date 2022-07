Bully realizzato in Unreal Engine 5 mostra le potenzialità di un remake sviluppato da Rockstar

I fan di Bully non smettono di sperare in un remake o in un capitolo completamente nuovo ma a Rockstar non sembra importare molto (anche se qualche rumor su Bully 2 non è mancato). Dove non arrivano gli sviluppatori ufficiali però arrivano gli appassionati, come in questo caso.

TeaserPlay ha mostrato un teaser di un remake fan made di Bully realizzato in Unreal Engine 5 e chiaramente il salto tecnico è evidente. Del resto parliamo di un gioco uscito nel 2006 per cui anche per sbaglio, qualcosa di meglio a livello tecnico non deve essere complicato.

Ma qui i lavori sembrano essere piuttosto interessanti, vista la ricostruzione dei volti attraverso Metahuman, e l'utilizzo di altri plug-in Epic come Nanite e Lumen. Non manca il ray-tracing in game e una ricostruzione generale decisamente più dettagliata.

Questo dunque potrebbe essere l'aspetto di un Bully di nuova generazione, qualcosa che uscirebbe solo su PC, PS5 e Series X. Seguiremo eventuali sviluppo di questo promettente progetto.

Fonte: WCCFTech