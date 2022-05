Bungie difende il diritto all'aborto negli Stati Uniti

Bungie ha utilizzato il suo sito web ufficiale per rispondere ai piani della Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare la sentenza Roe contro Wade, qualcosa che impedirebbe fondamentalmente alle donne di abortire.

Lo studio dietro Destiny è assolutamente contrario a questa decisione affermando che se accadesse sarebbe un duro colpo per la libertà in America ma anche per i diritti umani. “In Bungie crediamo che ognuno abbia il diritto di scegliere la propria strada e che la libertà si esprima in tutti gli aspetti della vita...Bungie si impegna a proteggere la libertà e la privacy dei nostri dipendenti e a supportare tutti i dipendenti interessati da questa decisione".

"Difendere la scelta riproduttiva e la libertà non è una decisione difficile da prendere e Bungie rimane impegnata a sostenere questi valori". Lo studio ha utilizzato il suo account Twitter per riaffermare il suo sostegno ai diritti delle donne.

Standing up for reproductive choice and liberty is not a difficult decision to make, and Bungie remains dedicated to upholding these values.https://t.co/zCjZZC2NkH pic.twitter.com/c0t4s4Xp1D — Bungie (@Bungie) May 4, 2022

Sfortunatamente diversi utenti si sono affrettati a criticare Bungie, dicendo che non dovrebbero essere coinvolti in questioni politiche. Tuttavia, il manager Twitter di Bungie, ha risposto alle critiche: "Abbiamo scelto da che parte stare e non è stato difficile. I nostri valori aziendali esistono al di là dei nostri giochi", è stata una delle risposte. "Preferiamo utilizzare la nostra piattaforma per rendere il mondo migliore per i nostri dipendenti e oltre" ha dichiarato.

