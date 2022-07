Bungie festeggia il 'Bungie Day' e Phil Spencer di Xbox si congratula con lo studio

Il 7/7 ovvero ieri, Bungie ha festeggiato il Bungie Day e anche Phil Spencer di Xbox ha approfittato per congratularsi della giornata su Twitter.

Bungie è passata recentemente sotto l'ala di PlayStation, ma prima ancora di essere acquisita da Activision, la società lavorava per Microsoft. Nonostante ciò Phil Spencer ha ribadito più volte di essere un accanito giocatore di Destiny 2, pertanto come tutti gli altri fan, ha celebrato il giorno.

"Congratulazioni per il Bungie Day, Bungie. Uno studio che ha costruito alcuni dei mondi e dei personaggi che per me sono stati i momenti salienti della mia vita da giocatore. Congratulazioni per tutto ciò che avete realizzato e per ciò che rappresentate, non vedo l'ora che i team mostrino i prossimi progetti per lo studio".

Congrats on Bungie Day @Bungie. A studio that has built some of the worlds and characters that are highlights for me in my gaming life. Congrats on all you've accomplished and what you stand for, looking forward to the teams showing what's upcoming for the studio.