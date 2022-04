Call of Duty esclusiva Xbox? Per l'ex boss PlayStation Jack Tretton 'non ha senso'

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha fatto parlare molto il mondo videoludico. Tra le prime domande sorte dall'annuncio c'era quella legata al franchise di Call of Duty: sarebbe diventato un'esclusiva Xbox? Phil Spencer ai tempi aveva già ribadito che l'iconico sparatutto sarebbe rimasto anche su PlayStation. Ora, l'ex boss di PlayStation Jack Tretton dice la sua.

Secondo lui, Microsoft non ha alcun interesse a rendere Call of Duty un'esclusiva Xbox. E inoltre, fino ad ora, questa non è una possibilità, poiché a questa domanda i vertici di MS hanno già espresso un parere inequivocabile. Durante un'intervista, Tretton è tornato anche sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, parlando anche di Call of Duty.

"Non credo che vedremo alcun titolo diventare un'esclusiva Xbox... Non credo che avrebbe senso finanziario per loro prendere un Call of Duty e renderlo esclusivo per le piattaforme Xbox. E di certo non si sono comportati così in passato e penso che sia vero anche per tutte le altre fusioni e acquisizioni che si vedono. Continueremo a vedere lo sviluppo multipiattaforma. Sarà semplicemente effettuato sotto l'ala della società acquirente, che cerca di massimizzare la redditività di questa società. E il modo per massimizzare tale redditività è passare a multipiattaforma".

Tretton ritiene che gli studi abbiano tutto l'interesse a far giocare le persone il più possibile, perché il settore non ha tempo per competere internamente. Secondo lui, la minaccia oggi viene da altre forme di intrattenimento, in particolare dalla televisione.

Fonte: PlayStation Life Style