Call of Duty: Modern Warfare 2, I cheater fanno danni nella beta.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vede la sua beta già invasa dai cheater, come segnalato in rete. E questo accade nonostante il software sia attualmente accessibile solo a chi ha effettuato il preorder del gioco.

E così, dopo i crash lamentati dagli utenti e la presenza di vari glitch, ora un’altra piaga invade il gioco targato Infinity Ward, ovvero i famigerati cheater che stanno rovinando l’esperienza multiplayer dei giocatori tramite i soliti trucchi come aimbot, wall hack e tanti altri poco simpatici sistemi per truffare e scalare le classifiche di gioco velocemente.

Ecco ad esempio una clip riportata da MW2 Beta Plug, ma molte altre circolano sul web.

Per fortuna gli sviluppatori hanno promesso che nel gioco sarà implementato il sistema anti-cheat chiamato Ricochet al lancio. Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà il prossimo 28 ottobre per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.