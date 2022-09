Call of Duty Modern Warfare 2: rivelati i contenuti esclusivi per utenti PlayStation

L'evento di ieri, interamente dedicato al franchise di Call of Duty è stato tra i più seguiti e apprezzati, non solo perché si è stati capaci di intrattenere pubblico e stampa ma anche perché di novità ve ne erano, e parecchio stuzzicanti.

Abbiamo conosciuto in dettaglio Call of Duty Modern Warfare 2 e il nuovo Warzone 2.0, ma ora sappiamo anche molto bene quali saranno i contenuti esclusivi per gli utenti PlayStation, con l'Oni Operator Pack, che può essere ottenuto preordinando una copia digitale di Modern Warfare 2 su PS5 o PS4. Include l'operatore Hiro "Oni" Watanabe e un esclusivo progetto di armi da utilizzare sia in Modern Warfare 2 che in Warzone 2.0.

L'operatore è ufficialmente descritto come un "guerriero e pistolero che discende da un clan di samurai secolare. Diviso tra nazione e famiglia, onora il codice del samurai mentre combatte per cancellare il suo cognome caduto in disgrazia". Il fatto che questa skin abbia un background non è da sottovalutare.

