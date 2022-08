Call of Duty: Modern Warfare 2 rivela le date della beta

Le date della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 si avvicinano.

Annunciata durante il Call of Duty League Championship Weekend, la beta di Modern Warfare 2 prenderà il via il fine settimana del 16 settembre. Come già sapevamo, i giocatori PS4 e PS5 avranno accesso alla beta per primi.

Se siete giocatori PlayStation e avete già effettuato il pre-ordine di Modern Warfare 2, potrete accedere alla beta a partire da venerdì 16 settembre. Tutti gli altri giocatori PlayStation avranno accesso a partire da domenica 18 settembre.

Poco più avanti si aprirà la beta di Modern Warfare 2 anche per tutti i giocatori Xbox e PC.

Call of Duty Modern Warfare 2 beta weekend 1

Accesso anticipato PlayStation (preordini) - da venerdì 16 settembre alle 19 italiane a martedì 22 settembre.

PlayStation Open Beta - da domenica 18 settembre alle 19 italiane a martedì 22 settembre.

Call of Duty Modern Warfare 2 beta weekend 2

Beta aperta per PlayStation - giovedì 22 settembre alle 19 a lunedì 26 settembre

Accesso anticipato Xbox e PC (preordini) - da giovedì 22 settembre alle 19 a lunedì 26 settembre

Open Beta per Xbox e PC - da sabato 24 settembre alle 19 a lunedì 26 settembre.

Activision e Infinity Ward hanno illustrato cosa possiamo aspettarci dall'imminente beta: "una robusta esperienza multigiocatore che va oltre l'esperienza Core 6v6 con una varietà di mappe meticolosamente progettate di varie dimensioni, e una serie altrettanto impressionante di Modalità, esperienze di progressione e altri aspetti". Provando la beta si otterranno ricompense di gioco e coloro che hanno preordinato la Vault Edition di Modern Warfare 2 potranno utilizzare le ricompense durante il beta test.

Abbiamo anche appreso che lo stesso giorno dell'inizio della beta per PlayStation si terrà un'importante presentazione chiamata Call of Duty: Next. Aspettatevi ulteriori informazioni su cosa aspettarvi da Modern Warfare 2 e sul futuro del franchise.

