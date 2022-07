Call of Duty Modern Warfare 2 tra nuovi dettagli e immagini in un gigantesco leak

Nuovi dettagli su un imminente gioco di Call of Duty sembrano essere emersi grazie a una nuova enorme fuga di notizie. Call of Duty: Warzone Mobile ha avuto test alpha chiusi negli ultimi due mesi (che hanno anche portato a clip di gioco trapelate per il titolo in sviluppo) e i dataminer sono riusciti a scavare nei file alpha per scoprire dettagli, immagini, e concept art del prossimo Call of Duty: Modern Warfare 2.

Come riportato su Reddit, la fuga di notizie menziona più armi che saranno incluse in Modern Warfare 2 quando verrà lanciato entro la fine dell'anno, inclusi diversi tipi di fucili d'assalto, fucili mitragliatori, pistole, fucili di precisione e altro, mentre sembra anche il nuoto sarà una nuova meccanica nel multiplayer, in linea con i leak precedenti. Vengono anche menzionati vantaggi, killstreak, aggiornamenti sul campo e altro ancora.

Fondamentalmente, sono trapelate anche diverse mappe del gioco. È interessante notare che una di queste mappe è ambientata su un percorso da gran premio e avrà anche modalità giorno/notte che includono un museo, un giacimento petrolifero e diverse mappe per la modalità War Ground.

Nel leak si parla anche del prossimo Call of Duty 2024 dove ne abbiamo parlato in una recente news. Ovviamente stiamo parlando sempre di rumor pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile il 28 ottobre su PC e console.

Fonte: GeekCulture