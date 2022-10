Call of Duty Modern Warfare 2: il disco contiene solo 70MB

Call of Duty è da tempo l’incubo di tutti gli hard disk di questo pianeta, per via della mole di GB che richiede per ogni installazione, per non parlare dei corposi update che giungono durante il corso dell’anno. Call of Duty Modern Warfare 2 però nasconde un'altra brutta sorpresa: anche acquistando la copia fisica si sarà costretti a scaricare l’intero gioco. Infatti il disco della versione PlayStation 5 contiene solo 70MB di dati.

La notizia giunge da alcuni giocatori che sono entrati in possesso anticipatamente delle copie fisiche del gioco, rivelando al mondo l’amara verità: il disco è totalmente inutile. Come si denota dall’immagine, la versione del titolo è la 1.000.000, ovvero quella priva di qualsiasi patch dì aggiornamento, e notiamo anche la data d’installazione, il 26 ottobre 2022. Secondo alcune fonti la versione PlayStation 4 del gioco contiene soltanto 26MB di dati.

Viste le premesse, secondo voi ha ancora senso l’esistenza dei dischi di gioco? Non è soltanto uno spreco di risorse (produrre i dischi, stamparli, stampare le confezioni e le copertine)? Se devono vendere un disco con pochi MB a bordo, non è meglio eliminarli del tutto?

Fonte: Eurogamer.net