Call of Duty Modern Warfare 2, il primo gameplay arriverà tra poco per un insider

Call of Duty: Modern Warfare 2, il prossimo capitolo della popolare saga Activision Blizzard che viene sviluppata da Infinity Ward, è stato recentemente confermato con un'immagine del logo ufficiale solo una settimana fa. I giocatori ora si stanno chiedendo quando riusciranno a vedere un primo gameplay del gioco e sembra proprio che non manchi molto.

Secondo il report di Tom Henderson, la modalità campagna del nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà mostrata a giugno, mentre bisognerà attendere agosto per avere un primo sguardo alla modalità multiplayer. A completamento del report dell'insider, un account Twitter noto per aver fatto trapelare informazioni accurate in passato su Call of Duty ha evidenziato che la data per il reveal del primo gameplay sarà il 2 giugno.

Henderson specifica nel suo report che poco dopo il reveal del primo gameplay verrà mostrato uno sguardo più ampio alla campagna. Considerando che il Summer Game Fest si terrà il 9 giugno e l'Xbox & Bethesda Games Showcase il 12 giugno, è molto probabile che si possa vedere qualcosa in più del titolo in uno dei due eventi.

June 2nd for #ModernWarfareII Reveal Trailer from what I'm hearing. I was told May 30th but it is that same week so close enough. pic.twitter.com/vYWdjio4kC — Hope (@TheGhostOfHope) May 3, 2022

Ovviamente, come vi avvertiamo sempre con questo tipo di indiscrezioni e fughe di notizie, è meglio prendere queste informazioni con le pinze e attendere la conferma ufficiale di Infinity Ward o della stessa Activision Blizzard.

Fonte: Gamespot