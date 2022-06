Call of Duty Modern Warfare 2 verrà mostrato oggi, ma iniziano ad arrivare già i primi leak

Un filmato di Call of Duty: Modern Warfare 2 è emerso online prima del reveal ufficiale che si terrà oggi. La breve clip presenta diverse riprese di soldati impegnati in varie missioni di combattimento.

Ci sono unità che escono da un aereo, gruppi di marines su barche e due figure che aprono una cassa gigante. La clip si sposta quindi su scene più incentrate sull'azione mentre vediamo scoppiare il conflitto nel cuore della notte. Le cose finiscono con la frase "l'arma definitiva è la squadra" - apparentemente il grande tema del nuovo Call of Duty - seguita poi dalla data di uscita di Modern Warfare 2.

La clip è relativamente breve ed è stata pubblicata sui social come Twitter. In seguito è stata rimossa, ma è possibile dare uno sguardo sul forum di ResetEra dove, per adesso, è ancora disponibile.

The ultimate weapon is team. #ModernWarfare2



Worldwide Reveal

📅 June 8th

🕘 10am PT pic.twitter.com/VZSZCyNk2M — Call of Duty (@CallofDuty) June 2, 2022

Alle 19:00 di oggi verrà mostrato il trailer ufficiale del gioco, quindi rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno condivisi.

Fonte: VGC