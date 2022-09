Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà la modalità in terza persona

Infinity Ward ha condiviso molti nuovi dettagli su Modern Warfare 2 durante l'evento Call of Duty Next, tra cui il primo trailer per il multiplayer e dettagli sulla modalità DMZ di Warzone 2.0.

Il trailer è praticamente il classico promo di CoD con pistole e esplosioni. Ma per un breve momento abbiamo potuto dare un'occhiata a qualcosa che non era presente in Call of Duty dai tempi di Modern Warfare 2 del 2009.

Ebbene, la vociferata modalità in terza persona è tornata, anche se provvisoriamente. Infinity Ward ha mostrato questa feature, ma non è chiaro fino a che punto sarà implementata nel gioco finale.

Lo studio ha descritto la terza persona come un "modificatore" che può essere attivato per qualsiasi modalità multiplayer. Questo include Warzone 2.0. Non sembra che IW si stia impegnando per la terza persona, ma se dovesse risultare popolare, potrebbe rimanere. Sembra sicuramente molto più elegante della modalità in terza persona ufficiale dell'originale Modern Warfare 2 del 2009.

In precedenza era una modalità un po' strana, bizzarra e sicuramente una semplice modifica della telecamera, ma aveva i suoi sostenitori. Una delle implicazioni per Warzone e altre modalità multiplayer sarebbe la possibilità di vedere dietro gli angoli senza sbirciare, uno stile che i giocatori di PUBG conosceranno già.

Probabilmente Infinity Ward avrà ascoltato tutte le reazioni positive a una modalità in terza persona "glitchata" che i giocatori hanno già incontrato in Modern Warfare del 2019.

Fonte: PCGamer.