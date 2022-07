Call of Duty Modern Warfare 2 il reveal del multiplayer ha una possibile data

Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 si avvicina sempre di più, ma non abbiamo ancora visto in azione il multiplayer, che sarà sicuramente il principale punto di forza per la maggior parte degli acquirenti del gioco.

Alcuni sostenevano che il multiplayer doveva essere svelato ad agosto, ma secondo uno dei più affidabili leaker di Call of Duty non sarà così.

Per Tom Henderson, che in passato ha ricevuto più volte informazioni precise su CoD, il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà svelato all'inizio di settembre. Questo sarebbe in linea con le modalità multigiocatore di CoD: Black Ops Cold War e Vanguard che sono state rivelate all'inizio di settembre. Henderson si aspetta un livestream completo con gameplay e interviste agli sviluppatori.

Alcuni altri aspetti di Modern Warfare 2 sono stati svelati prima del solito, ma Henderson afferma di non vedere nulla di insoltito nel fatto che il reveal della modalità MP sarà relativamente a ridosso del lancio, poiché questa tabella di marcia del marketing sarebbe stata pianificata per mesi.

Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il 28 ottobre.

Fonte: Wccftech.