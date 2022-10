Call of Duty Modern Warfare 2 su PC richiederà il numero di telefono per giocare

I fan dei titoli multiplayer su PC sanno bene che diversi giochi possono richiedere di tanto in tanto il numero di telefono per le partite classificate, ma Activision sembra aver fatto un passo eccessivo con le sue nuove uscite.

Di recente, Overwatch 2 ha ricevuto molte critiche per aver richiesto ai giocatori di collegare gli account con i loro numeri di telefono per poter accedere al gioco, il che è reso ancora peggiore dal fatto che molti telefoni prepagati non possono farlo.

Sembra però che un altro gioco di prossima uscita pubblicato da Activision stia percorrendo la stessa strada. Come rilevato da PC Gamer, la pagina "Phone Notifications" su Battle.net afferma che, proprio come Overwatch 2, chiunque giocherà all'imminente Call of Duty: Modern Warfare 2 (o anche al suo predecessore con un nuovo account) dovrà affrontare le stesse restrizioni sui numeri di telefono.

Resta da vedere se Activision apporterà o meno qualche modifica in vista del lancio dello sparatutto in prima persona, soprattutto alla luce dei problemi di Overwatch 2.

Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato il 28 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.