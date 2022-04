Call of Duty Modern Warfare 2, il primo teaser sarebbe imminente per un rumor

Quando si tratta della serie Call of Duty, RalphsValve è una delle fonti interne più affidabili. Le sue affermazioni si sono dimostrate vere più di una volta in passato e ora l'insider del settore ha annunciato che le prime scene di gioco riguardanti Call of Duty Modern Warfare 2 verranno presentate già il 30 aprile.

In un tweet successivo, sottolinea che non si tratta di un reveal completo, in quanto i fan dovranno aspettarsi un breve teaser o qualcosa di simile. Activision Blizzard potrebbe organizzare un altro evento dal vivo nella propaggine di Battle Royale "Warzone".

Secondo RalphsValve, un trailer completo e forse le prime scene di gioco verranno mostrate probabilmente verso maggio. Per adesso l'unica cosa certa che sappiamo è che è stato confermato chi svilupperà Call of Duty: Modern Warfare 2, oltre alla nuova esperienza di Warzone, che sarà guidata da Infinity Ward, i creatori originali della trilogia di Modern Warfare e Call of Duty: Modern Warfare del 2019.

Let me preface this by saying, the Reveal is still set for May. — Ralph (@RalphsValve) April 9, 2022

Per adesso si tratta di semplici rumor, pertanto prendete questa notizia con le pinze. Dovremo aspettare effettivamente il 30 aprile per capire se i dettagli di RalphsValve sono veri o no.