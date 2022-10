Call of Duty Modern Warfare 2 lascia a bocca aperta i fan con l'incredibile realismo del livello di Amsterdam

I fan hanno elogiato il realismo del livello di Amsterdam di Call of Duty: Modern Warfare 2.

All'inizio del gioco c'è un livello particolare che si svolge nella capitale olandese e i giocatori si sono riversati sui social media per lodarne la fedeltà.

Alcuni hanno persino realizzato dei video che confrontano il gioco direttamente con la vita reale.

L'utente Twitter Juan Buis ha condiviso una clip del livello che è diventata subito virale, lodandone il realismo.

oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk — juan (@juanbuis) October 21, 2022

Ha anche condiviso un video di Melih Korkmaz, che si è recato nello stesso punto della città per fare un confronto.

amazing — @korkmazmelih went to the same spot and recreated the video!



it’s just stunning how much they managed to make the game look like real life 🤯 pic.twitter.com/ecKkJGtRFK — juan (@juanbuis) October 23, 2022

Dall'iconica struttura di mattoni e strade all'architettura degli edifici, si tratta di una ricreazione particolarmente impressionante.

L'utente Twitter Keano Raubun ha (sarcasticamente, ovviamente) criticato alcuni dettagli.

Just saw the most jarring depiction of Dutch culture in a video game. @CallofDuty is a $30 billion franchise yet somehow cultural sensitivity remains an glaring issue.



A (spoilery) thread 🧵(1/9) pic.twitter.com/4O8SUZzeZR — Keano Raubun (@xArcky) October 21, 2022

Non è la prima volta che una città reale viene ricreata in Call of Duty: Modern Warfare del 2019 includeva un livello ambientato a Piccadilly Circus, a Londra.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Call of Duty Modern Warfare 2 ha una missione identica al controverso assassinio del generale iraniano Soleimani.

Fonte: Eurogamer.net.