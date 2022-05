Call of Duty Modern Warfare 2 avrà cinque caratteristiche interessanti secondo Tom Henderson

Il remake di Call of Duty: Modern Warfare II potrebbe entrare nel Guinnes dei Primati come videogioco più leakato della storia, essendoci in continuazione notizie su notizie di elementi cruciali del titolo. È vero, senza l'ufficialità bisogna sempre stare attenti ma quando le voci arrivano da più parti ci si può sbilanciare.

L'ultimo ad aggiungersi alla lista è addirittura moltiplicato per cinque, con il noto leaker Tom Henderson che ha svelato altrettante caratteristiche interessanti del nuovo FPS. Si parte con l'interrogatorio, ovvero la possibilità di costringere i nemici a rilasciare informazioni cruciali sulla missione in corso. Torneranno la corazza e la borsa per le munizioni e consumabili.

I Pro Perk sono invece benefici potenziati ottenibili attraverso azioni specifiche durante le partite mentre, le Roccaforti saranno piccoli avamposti sparsi lungo la mappa in cui sarà possibile ottenere ricompense speciali.

Siamo nel periodo in cui i vari leak dovrebbero cominciare a trovare conferme, soprattutto in vista del Summer Game Fest che potrebbe finalmente togliere i veli a un gioco che conoscono ormai tutti quanti.

Fonte: Exputer