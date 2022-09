Call of Duty Modern Warfare 2 torna al recente passato nello sblocco delle armi con Gunsmith 2.0

Con Call of Duty Modern Warfare 2, Infinity Ward torna al primo capitolo del reboot, abbandonando lo stile di sblocco e personalizzazioni delle armi visto in Vaguard o Black Ops Cold War, grazie al Gunsmith 2.0, presentato con un video attraverso i social.

In questo sistema non solo verranno sbloccati nuovi accessori, come mirini o impugnature, ma si potranno modificare letteralmente tutti gli elementi dell'arma sino a trasformarla in qualcos'altro. Come mostrato dal team di sviluppo, usando l'M4 come esempio, la parte anteriore di un M4 standard può essere staccata e sostituita con quella di un M16.

Bisogna avanzare attraverso gli schemi dell'M4 prima di sbloccare questa modifica e può anche progredire in un SMG o in una variante del DMR. Dunque, lo sblocco di armi e componenti non dipende più dal livello generale del giocatore ma dal livello raggiunto dall'arma stessa, in grado di aumentare in base all'utilizzo.

Questo e molto altro sarà disponibile nella beta di Modern Warfare II, in arrivo.

Fonte: PCGames