Call of Duty: Modern Warfare 2 in terza persona? Compare un'opzione nelle impostazioni della beta

Le impostazioni della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 per PS5 conterrebbero un'opzione che fa riferimento a una modalità in terza persona.

Le impostazioni conterrebbero un cursore FOV separato per la modalità in terza persona, suggerendo che il gioco potrebbe avere una modalità di questo tipo.

Come riportato da CharlieIntel, la beta di Modern Warfare 2 include un'opzione di impostazione per il "Campo visivo in terza persona" che appare sotto il normale cursore FOV. È stato anche riferito che nella beta per PS5 si parla di un launcher per Call of Duty, anche se non è chiaro a cosa si riferisca esattamente.

Gli screenshot emersi provengono da giocatori che hanno scaricato la beta di Modern Warfare 2 prima del lancio effettivo del 16 settembre, quindi non è noto se questa opzione apparirà nella versione finale del menu delle impostazioni della beta. La beta sarà disponibile anche su Xbox e PC il 22 settembre, quindi sarà la prima occasione per vedere se l'opzione apparirà anche su altre piattaforme.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Per quanto riguarda la versione PC, sono stati pubblicati i requisiti di sistema per la beta. Activision condividerà ulteriori informazioni sul gioco durante il livestream Call of Duty Next di oggi, 15 settembre.

Fonte: Gamespot.