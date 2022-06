Call of Duty: Modern Warfare 2 ha finalmente il suo trailer ufficiale con data d'uscita e tanti dettagli

Come annunciato negli scorsi giorni ecco il reveal completo del nuovo Call of Duty: Modern Warfare II, con trailer decisamente adrenalinico e tantissime informazioni. Si tratta del CoD pià ambizioso di sempre e che permetterà ai giocatori di cucirsi addosso l'intera esperienza vista la mole di contenuti proposti.

Oltre alla campagna single player non mancherà di certo un rinnovato multiplayer e la modalità Special Ops rivista in ogni aspetto, che permetterà il co-op in una versione del gioco decisamente più tattica. I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati presenti nelle forze speciali messicane.

L'idea è anche quella di unificare le due esperienze, Modern Warfare II e Warzone, partendo dal motore di gioco, il medesimo per entrambi e che porterà il battle royale a una versione 2.0.

Un’epica e avvincente campagna single-player:

Modern Warfare ll riprende l'azione come sequel di Modern Warfare del 2019, mentre la neonata Task Force 141 affronta una grave minaccia globale attraverso una campagna di missioni che si spingono oltre i confini del gioco.

L'azione porta i giocatori in giro per il mondo e la Task Force 141 lavora per neutralizzare una cospirazione terroristica e un attacco agli Stati Uniti, che si estende su tutto il globo.

Una nuova potenza schierata cospira per creare il caos all'interno dei confini degli Stati Uniti e la Task Force 141 deve collaborare per contrastare ogni eventualità.

I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati letali come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra globale al terrorismo

Innovazioni introdotte nel gioco:

Infinity Ward ha continuato a innovare il blockbuster Modern Warfare del 2019, inaugurando la nuova era di Call of Duty. In una rivisitazione memorabile del classico schema di gioco "boots-on-the-ground", i giocatori dovranno valutare strategicamente il ruolo della visione notturna, della furtività, degli assalti anfibi, della guerra veicolare e molto altro ancora mentre affrontano le avversità.

Modern Warfare ll e una nuova esperienza Warzone 2.0 offriranno nuovi rivoluzionari progressi nell'Al che influiscono su ogni esperienza di gioco, tra cui il posizionamento dei compagni di squadra e gli schemi dei nemici, i movimenti degli NPC e dei civili e molto altro ancora, tutti in grado di reagire dinamicamente alle vostre scelte.

Un nuovo armaiolo che offre ai giocatori un'enorme possibilità di personalizzazione delle armi.

RICOCHET Anti-Cheat continuerà il suo approccio poliedrico per combattere le frodi in Modern Warfare II e nella nuova esperienza Warzone 2.0. Il Team RICOCHET sta fornendo al nostro titolo una serie, costantemente aggiornata, di strumenti e sistemi di rilevamento lato server, nel tentativo di combattere il gioco scorretto.

La nuova generazione di Call of Duty:

Il debutto della Next-Gen di Infinity Ward: lo studio originario di Call of Duty si concentra sulla nuova generazione. Per la prima volta nella storia di Call of Duty, il team utilizza un motore di Call of Duty unificato per tutto il franchise, a partire da Modern Warfare ll e Warzone 2.0.

Questo motore si basa sul modello che ha debuttato nel primo Modern Warfare, utilizzando le migliori tecnologie di tutti gli sviluppatori per offrire il sistema più avanzato di sempre per Call of Duty.

La nuova tecnologia, che include nuovi toolchain, l’AI e i modelli di locomozione, sono stati perfezionati.

Modern Warfare ll presenta una fotogrammetria all'avanguardia, un nuovo sistema di streaming ibrido basato sulle immagini, un nuovo sistema di rendering PBR dell'acqua e delle decalcomanie subacquee, un’illuminazione volumetrica a livello mondiale, 4K HDR e molto altro ancora, oltre a una nuova pipeline di geometria su GPU. Tutto questo al servizio di una poderosa campagna cinematografica.

Call of Duty: Modern Warfare II arriverà il 28 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, anche via Steam dal day one. Sono aperti anche i preordini, con il quale avrete anche accesso anticipato alle beta.

Fonte: CallofDuty