Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà una versione esclusiva per PlayStation VR2?

I piani di Infinity Ward per Call of Duty: Modern Warfare 2 sembrano molto ambiziosi e dovrebbero vita a diverse nuove esperienze per i giocatori. A quanto pare, lo studio starebbe incorporando un'esperienza completa per la realtà virtuale nel suo atteso titolo, sviluppata in esclusiva per PlayStation VR2.

Non è la prima volta che Infinity Ward si cimenta con la realtà virtuale: in precedenza aveva pubblicato "Jackal Assault VR Experience" per Infinite Warfare, che nonostante non abbia guadagnato molta popolarità, ha trovato un buon successo nella comunità VR.

Infinity Ward avrebbe visto un potenziale non sfruttato nella sfera della realtà virtuale, e quindi vorrebbe rifarsi rispetto al precedente tentativo visto in Call of Duty: Infinite Warfare, puntando tutto su Modern Warfare 2.

Sony ha da poco annunciato un nuovo State of Play per il 2 giugno, con un'anteprima di diversi giochi in sviluppo per Playstation VR 2. Dovremmo aspettarci una presenza di Call of Duty per l'evento imminente e un piccolo annuncio per il progetto.

Il lancio dell'esperienza VR esclusiva di Call of Duty: Modern Warfare II non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma dovremmo aspettarci di vedere il suo lancio insieme all'uscita di PSVR2.

Fonte: Whatifgaming.