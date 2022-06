Call of Duty è un successo talmente enorme che vendite e download si calcolano in miliardi e non in milioni

Call of Duty è un franchise che ha riscosso un successo enorme e gli ultimi dati riportati chiariscono che le vendite e i download si devono calcolare in miliardi e non in milioni.

ChalieIntel ha condiviso alcuni numeri impressionanti su Twitter. Per prima cosa, scopriamo che Call of Duty ha generato oltre 30 miliardi di dollari di entrate.

Oltre a questo, scopriamo anche che sono stati venduti oltre 425 milioni di giochi premium di Call of Duty fino ad oggi, che si contano più di 125 milioni di giocatori in Warzone dal lancio e che sono stati registrati oltre 650 milioni di download di Call of Duty: Mobile a livello globale dal lancio.

Sommando tutti questi numeri, possiamo capire che oltre un miliardo di copie di Call of Duty sono state installate su PC, console e dispositivi mobile.

NEW: Call of Duty has now generated over $30 billion in revenue.



• Over 425 million Call of Duty premium games sold life-to-date

• Over 125 million players in Warzone since launch

• Over 650 million Call of Duty: Mobile downloads globally since launch pic.twitter.com/Nby4y7jYha — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 8, 2022

Un successo davvero enorme per il franchise che, molto probabilmente, crescerà sempre di più con l'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.